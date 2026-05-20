Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 10, l’ANCI e il Dipartimento per lo Sport organizzano un webinar dedicato all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2026” (leggi la news), il programma che mira a promuovere lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture sportive nei Comuni.

L’iniziativa è rivolta a tutti i Comuni destinatari dell’Avviso e si propone di illustrare i contenuti del bando, le modalità di presentazione delle istanze sulla piattaforma dedicata e di fornire un primo riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute dagli enti locali.

Introdurrà i lavori Sabrina Gastaldi, capo area Istruzione, Politiche educative, Edilizia scolastica, Università e ricerca, Sport e impiantistica sportiva di ANCI nazionale. Interverranno come relatori Marilena Parente, dirigente del servizio Impiantistica sportiva del Dipartimento per lo Sport, Benedetto Renzetti, responsabile del Procedimento e i funzionari del Dipartimento per lo Sport Ippolito Germanese, Flavio La Porta e Gianmarco Lo Pardo.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite QUESTO LINK.