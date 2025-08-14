ANAC

Pubblichiamo il Regolamento della Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Il Regolamento, approvato con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, disciplina i seguenti procedimenti concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:
–    la qualificazione ordinaria per la fase di progettazione e affidamento e per la fase di esecuzione;
–    l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
–    la qualificazione con riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del medesimo decreto.

IL REGOLAMENTO

Articoli correlatiDi più dello stesso autore