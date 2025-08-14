Pubblichiamo il Regolamento della Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Il Regolamento, approvato con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025, disciplina i seguenti procedimenti concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza:
– la qualificazione ordinaria per la fase di progettazione e affidamento e per la fase di esecuzione;
– l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o di una centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
– la qualificazione con riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del medesimo decreto.