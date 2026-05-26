Fino al prossimo 5 giugno è aperta la consultazione pubblica della Commissione europea in vista della definizione della futura “Strategia sul diritto di rimanere”.

L’iniziativa punta ad affrontare le disparità regionali in Europa e a garantire ai cittadini il diritto di rimanere nel luogo che chiamano “casa”, con particolare attenzione alle aree territoriali maggiormente colpite da gravi sfide e trasformazioni dovute alla lontananza, alle particolarità geografiche (compresa l’esposizione ai rischi legati ai cambiamenti climatici) o a specifiche condizioni socioeconomiche.

La Commissione europea evidenzia come le regioni rurali e remote, comprese le isole, le regioni ultraperiferiche, montane e le regioni frontaliere interne, siano particolarmente esposte ai rischi di declino economico e calo della popolazione.

La Strategia, che assumerà la forma di una Comunicazione della Commissione europea, fornirà orientamenti sulla programmazione e sull’attuazione dei fondi UE, con l’obiettivo di rendere l’azione europea più coerente ed efficace nel sostenere regioni e territori nel superamento degli ostacoli allo sviluppo regionale.

Cittadini e parti interessate di tutta l’Unione europea possono partecipare alla consultazione attraverso QUESTO LINK.