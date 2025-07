Nella seduta del 19 giugno us la Conferenza Unificata ha dato via libera al DM del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, che stabilisce il differimento del termine di attuazione delle nuove specifiche tecniche del sistema degli sportelli unici per le attività produttive di cui all’articolo 2, c. 2, del decreto del 26 settembre 2023, pubblicato nella G.U. n. 276 del 25 novembre 2023.

Il DM recepisce una espressa richiesta dell’ANCI di prorogare il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguarsi alle nuove specifiche tecniche, ossia le regole informatiche di comunicazione del sistema dei SUAP, come definito dall’art. 2, c. 2, del DM 26 settembre 2023. Tale termine era originariamente fissato al 26 luglio 2025, ossia 12 mesi a decorrere dalla data di comunicazione, ad opera di Unioncamere, dell’operatività della componente Catalogo, avvenuta il 26 luglio 2024; la richiesta di proroga nasce dalle diverse criticità registrate dai Comuni nel percorso di implementazione delle specifiche, dovute essenzialmente al non completo rilascio di tutte le funzionalità della componente Catalogo.

Il DM, ora in attesa di pubblicazione, ha fissato il nuovo termine alla data del 26 febbraio 2026.

Nella seduta del 10 luglio us, con Accordo in Conferenza sono adottati i seguenti moduli standardizzati:

? comunicazione per l’effettuazione di vendite sottocosto;

? comunicazione di subingresso in attività produttive;

? SCIA per strutture ricettive alberghiere;

? SCIA per strutture ricettive extra-alberghiere;

? SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano entro 45 giorni dalla data dell’Accordo, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili.