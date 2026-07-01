Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato su PA Digitale 2026 5 nuovi Avvisi finanziati con fondi PNRR per sostenere gli ulteriori aggiornamenti tecnologici delle piattaforme SUAP, richiesti dall’evoluzione delle Specifiche tecniche di interoperabilità.

La nuova versione delle Specifiche tecniche (Approved 02), definita dal Gruppo Tecnico coordinato da AgID, introduce aggiornamenti necessari per garantire il corretto funzionamento e l’interoperabilità tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti SUAP.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Fra le Amministrazioni titolate a partecipare a questa nuova tornata di Avvisi ci sono i Comuni titolari di SUAP in forma singola o associata, e i Comuni che intendano adeguare le componenti informatiche Enti terzi delle proprie piattaforme, nonché altri Enti terzi, quali gli Uffici tecnici Comunali, Province, Città metropolitane, ASL, ARPA. Ricordiamo che l’adeguamento è necessario per tutte le amministrazioni titolari di piattaforme SUAP, al fine di consentire il corretto funzionamento dei singoli componenti e quindi dell’intero Sistema degli Sportelli Unici (SSU).

Le risorse complessive messe a disposizione per questi ulteriori interventi superano i 19 milioni di euro, che si aggiungono ai circa 60 milioni già assegnati in precedenza.
Nello stesso tempo, è stato pubblicato su PA digitale anche un nuovo Avviso dedicato al SUE, rivolto ai Comuni che non hanno già partecipato alle precedenti edizioni o che, pur avendo partecipato, non hanno completato le attività. Questo finanziamento è destinato all’adeguamento delle piattaforme utilizzate per la gestione delle pratiche edilizie alle nuove “Specifiche tecniche di interoperabilità SUE“, sia lato front office che back office e integrazione con gli Enti terzi, con uno stanziamento di ulteriori 14 milioni di euro.

Per tutti gli avvisi, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23:59 del prossimo 27 luglio.

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