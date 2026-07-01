La nuova versione delle Specifiche tecniche (Approved 02), definita dal Gruppo Tecnico coordinato da AgID, introduce aggiornamenti necessari per garantire il corretto funzionamento e l’interoperabilità tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti SUAP.

Fra le Amministrazioni titolate a partecipare a questa nuova tornata di Avvisi ci sono i Comuni titolari di SUAP in forma singola o associata, e i Comuni che intendano adeguare le componenti informatiche Enti terzi delle proprie piattaforme, nonché altri Enti terzi, quali gli Uffici tecnici Comunali, Province, Città metropolitane, ASL, ARPA. Ricordiamo che l’adeguamento è necessario per tutte le amministrazioni titolari di piattaforme SUAP, al fine di consentire il corretto funzionamento dei singoli componenti e quindi dell’intero Sistema degli Sportelli Unici (SSU).

Le risorse complessive messe a disposizione per questi ulteriori interventi superano i 19 milioni di euro, che si aggiungono ai circa 60 milioni già assegnati in precedenza.

Nello stesso tempo, è stato pubblicato su PA digitale anche un nuovo Avviso dedicato al SUE, rivolto ai Comuni che non hanno già partecipato alle precedenti edizioni o che, pur avendo partecipato, non hanno completato le attività. Questo finanziamento è destinato all’adeguamento delle piattaforme utilizzate per la gestione delle pratiche edilizie alle nuove “Specifiche tecniche di interoperabilità SUE“, sia lato front office che back office e integrazione con gli Enti terzi, con uno stanziamento di ulteriori 14 milioni di euro.

Per tutti gli avvisi, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23:59 del prossimo 27 luglio.