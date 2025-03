Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato sulla piattaforma PaDigitale2026 un nuovo Avviso pubblico per l’adeguamento alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità delle piattaforme tecnologiche degli Enti terzi, utilizzate per la gestione delle pratiche provenienti dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP).

Questa volta l’Avviso è riservato a Province, Città metropolitane, ASL, ARPA, Unioni e Consorzi di Comuni, dotati o che intendono dotarsi di una propria Piattaforma tecnologica per la gestione delle pratiche provenienti dai SUAP, oltre che alle Regioni e Province autonome che devono adeguare le componenti informatiche Enti terzi dei propri Uffici e che non hanno presentato domanda a valere sull’Avviso 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)” – Enti Terzi – Regioni e Province autonome – pubblicato lo scorso 4 febbraio – in quanto non svolgono il ruolo di soggetti aggregatori.

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di partecipazione.

I finanziamenti concessi saranno erogati sotto forma di un contributo forfettario, riconosciuto a rimborso a seguito del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per il completamento degli interventi di adeguamento si avranno a disposizione 270 giorni dall’ammissione al finanziamento.

Anche questo Avviso, della dotazione complessiva di 20 Milioni di Euro, rientra nelle opportunità di finanziamento a valere sul Sub-investimento PNRR 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP&SUE)”.

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 28 marzo 2025.