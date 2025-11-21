Lo scorso 11 novembre si è tenuta la prima riunione operativa del Comitato di Indirizzo del Forum Missioni, istituito un anno fa nell’ambito dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino.

Con le sue 21 Missioni, l’Agenda definisce gli obiettivi e i risultati da raggiungere per affrontare le sfide del cambiamento e perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio. Il Forum Missioni è il dispositivo chiave per l’attuazione degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda metropolitana. È un contesto collaborativo, che mette in rete la Città metropolitana, gli attori del territorio e gli enti sovra-ordinati e permette di condividere visioni di cambiamento e risultati da perseguire.

L’attività del Forum riguarda essenzialmente:

la costruzione di politiche pubbliche integrate e coerenti con gli obiettivi dell’Agenda;

l’individuazione di leve concrete di cambiamento alla scala di area vasta e locale;

la costruzione di competenze adeguate ad agire per gli obiettivi dell’Agenda;

la produzione di conoscenze;

l’organizzazione della Conferenza del Forum Missioni;

la comunicazione e la disseminazione degli esiti;

il networking tra gli attori della sostenibilità.

Il Regolamento del Forum è stato approvato con DCR n. 285 del 16.10.2025, in forma sperimentale fino a settembre 2026 e potrà essere confermato o modificarlo al termine del periodo sperimentale.

Per entrare a far parte del Forum Missioni e condividere esperienze e punti di vista è necessario compilare il seguente Modulo di adesione.

MISSIONE 1.2 – Promuovere la green economy attraverso l’innovazione di processi e prodotti

PRIMA CONFERENZA PLENARIA – DOMANI INIZIA OGGI (28 novembre 2024)