La partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica e i temi della transizione ecologica e dell’economia circolare sono stati al centro dell’incontro organizzato sabato 24 maggio a Chieri (TO) nell’ambito del progetto “Autonomia!”, l’iniziativa realizzata con il contributo della Regione Piemonte e del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e rivolta principalmente ad amministratrici e amministratori di nuova nomina o under 35 del territorio metropolitano.

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali della vicepresidente di ANCI Piemonte, Elena Piastra. “In un momento storico particolare, in cui i partiti tradizionali faticano a offrire percorsi strutturati – ha ricordato la sindaca di Settimo Torinese – diventa fondamentale investire nella formazione dei giovani amministratori e soprattutto di quelli alla prima nomina. Servono spazi di approfondimento verticale e occorre fornire strumenti concreti per affrontare le sfide amministrative con competenza e visione di futuro”.

Sul tema della sostenibilità e dell’economia circolare, Piastra ha poi ricordato l’importanza fondamentale di “tenere insieme produzione e sostenibilità. Con la nuova Consulta Attività produttive e Sviluppo economico di ANCI Piemonte – ha detto – vorremmo accompagnare i territori in un percorso di transizione che non rinunci alla vocazione industriale del territorio, ma che sia in grado di rinnovarla in chiave sostenibile e di renderla sempre più moderna ed efficiente”.

Il percorso – che ha come capofila la Città metropolitana di Torino e come partner i Comuni di Avigliana, Chieri, Collegno, Ivrea e le associazioni ANCI Piemonte, ANPCI Piemonte, ALI Piemonte, UNCEM – proseguirà con altri tre appuntamenti il 7, 14 e 28 giugno (il calendario).