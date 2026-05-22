Scenari d’emergenza, situazioni di crisi, eventi eccezionali che necessitano di strategie avanzate che possono essere messe in campo dalla pubblica amministrazione e dai privati per gestirli. È questo il tema del convegno – dal titolo “Tecnologie per l’emergenza: comunicazione e gestione integrata delle crisi” – che si terrà mercoledì 27 maggio nella Sala Carpanini del Comune di Torino.

In contesti contemporanei caratterizzati da crescenti complessità – come eventi naturali, emergenze sanitarie, situazioni di emergenza nella sicurezza pubblica o eventi ad alta intensità di rischio – la capacità di garantire coordinamento operativo, interoperabilità tra sistemi e condivisione in tempo reale delle informazioni diventa un fattore determinante per la tutela dei cittadini e la resilienza dei territori.

Il convegno – promosso dalla Consulta per l’Innovazione di ANCI Piemonte e da ANFoV, con il patrocinio del Comune di Torino – intende offrire una panoramica su modelli organizzativi, piattaforme digitali e soluzioni tecnologiche avanzate, con un focus specifico sulle necessità degli enti locali locale dell’area metropolitana di Torino. In particolare, l’iniziativa rappresenta un momento di confronto strategico per amministratori e dirigenti degli enti locali dell’area metropolitana di Torino. Attraverso il contributo di istituzioni, enti locali e operatori del settore, saranno analizzate esperienze concrete e buone pratiche, con l’obiettivo di promuovere una gestione delle crisi sempre più efficace, integrata e orientata al futuro.

Il convegno vedrà la partecipazione di Michele Pianetta, vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Clelia Imberti, presidente della Consulta Innovazione e Smart Cities dell’ANCI regionale e Antonello Angeleri, segretario generale di ANFoV.

Sono previsti gli interventi istituzionali di Marco Gabusi, Assessore alla Protezione Civile, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Porcedda, Assessore alla Legalità e alla Sicurezza del Comune di Torino e Francesco Tresso, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Torino. Sono inoltre previsti gli interventi di Bruno Ifrigerio, della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte e di Daniele Caffarengo, dirigente della Protezione Civile regionale. Interverranno, inoltre, Federico Protto, amministratore delegato di Cellnex, Giovanni Noli, responsabile territoriale di E-Distribuzione, Massimiliano Palma, Ceo di Regola, e Fabrizio Tucci, direttore del settore risk-management di Iren.

L’evento si inserisce nel percorso avviato nell’ultimo anno dalla Consulta per l’Innovazione di ANCI Piemonte con una serie di appuntamenti destinati ad approfondire i temi legati all’innovazione con un focus sugli argomenti cruciali per la gestione dei servizi erogati dalla PA locale ai cittadini.

“Il convegno – affermano il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino e il vicepresidente Michele Pianetta – si inserisce nel percorso promosso dall’associazione dei Comuni piemontesi per accompagnare gli enti locali nell’adozione di soluzioni innovative, con particolare attenzione ai territori dell’area metropolitana torinese, dove la complessità e la diversità territoriale richiedono strumenti sempre più evoluti”.

La presidente della Consulta per l’Innovazione, Clelia Imberti, sottolinea che: “La Consulta per l’Innovazione è nata proprio con l’intento di creare momenti di confronto concreti tra amministrazioni e imprese. La gestione delle emergenze è uno degli ambiti in cui l’innovazione può davvero fare la differenza, salvando tempo e soprattutto vite”.

Infine, per Antonello Angeleri di ANFoV: “Le emergenze richiedono un salto di qualità nella capacità di comunicare e coordinarsi. Le tecnologie digitali rappresentano una leva fondamentale per supportare le decisioni migliorando la tempestività degli interventi della Pubblica Amministrazione. Siamo lieti di contribuire a fornire strumenti di valutazione utili, con i nostri soci, in questo campo”.

Il convegno si svolgerà dalle ore 10:30 alle 13:30 in Piazza Palazzo di Città 1, sede del Comune di Torino. La partecipazione è rivolta agli amministratori e si dipendenti degli enti locali e agli operatori interessati ai temi dell’innovazione applicata alla sicurezza e alla gestione delle situazioni di crisi.