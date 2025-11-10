Il 20 e 21 novembre 2025, L’Aquila ospiterà il XIII Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, l’appuntamento annuale della comunità di pratica e apprendimento impegnata nel miglioramento della cultura e della gestione dei territori fluviali in Italia. L’iniziativa, co-promossa da ANCI, si svolge sotto il titolo “IL FUTURO È ADESSO” e rappresenta un momento centrale per fare il punto sui risultati raggiunti, condividere le sfide future e definire proposte operative per la valorizzazione dei quasi 300 Contratti di Fiume attivi nel Paese.

La partecipazione è aperta ad amministratori locali, tecnici comunali e rappresentanti degli enti territoriali coinvolti nei processi di pianificazione e gestione delle risorse idriche. Le due giornate prevedono sessioni plenarie, tavoli tematici e interventi di esperti, con l’obiettivo di rafforzare la rete nazionale dei Contratti di Fiume come strumenti di sostenibilità e sviluppo locale.

Crediti formativi professionali

Dottori Agronomi e Dottori Forestali: 0,125 CFP/ora.

0,125 CFP/ora. Architetti e Geologi: potranno acquisire i crediti formativi previsti per ciascuna giornata.

Modalità di partecipazione

La partecipazione in presenza è soggetta a iscrizione obbligatoria tramite il seguente link

È inoltre prevista la diretta streaming per la giornata del 21 novembre 2025.

Documenti utili: