Sono state pubblicate sul sito del MIM le Graduatorie del terzo Avviso asili nido del 17 marzo 2025: Allegato 1 (Elenco degli Enti e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione ai sensi dell’art. 2 comma 2 (manifestazioni di interesse in forma singola) e ai sensi dell’art.2 comma 4, 5 (manifestazione di interesse in forma aggregata); Allegato 2 (Graduatoria degli interventi per la procedura ai sensi dell’art. 2, comma 6).

Pubblicato inoltre un terzo elenco di Comuni e interventi 25-04-22-Allegato-1-DM-signed.pdf relativi all’Avviso pubblico del 15 maggio 2024, n. 068047 – articolo 3, comma 8.

Verranno inoltre messe a disposizione risorse per circa 150 milioni di euro per il finanziamento degli arredi per gli asili nido, i cui bandi saranno pubblicati prossimamente. Leggi il comunicato del Mim.