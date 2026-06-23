Nella sede dell’Unione Montana del Pinerolese, a Torre Pellice, sindaci, amministratori locali e cittadini si sono incontrati per un importante momento di confronto sul PAINT, il nuovo Piano dell’Accessibilità e dell’Intermodalità redatto dalla Città Metropolitana di Torino che ridefinisce il futuro della mobilità sul territorio.
All’incontro ha partecipato il vicesindaco metropolitano e vicepresidente ANCI Piemonte, Jacopo Suppo, accompagnato dall’ingegner Chiara Cavargna Bontosi, responsabile della Direzione Trasporti e Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Torino. Al centro del dibattito, la presentazione ad amministratori, cittadini e stakeholder locali delle nuove proposte per la revisione del contratto del Trasporto Pubblico Locale (TPL).
Il PAINT è il frutto di due anni di intenso lavoro, volti a migliorare concretamente il modo di spostarsi all’interno del territorio, ottimizzando i collegamenti tra le diverse aree locali e verso le grandi città. Obiettivo a lungo termine dell’incontro, è la creazione di una comunità locale più informata e consapevole, capace di partecipare attivamente alle scelte strategiche del territorio attraverso la rappresentazione dei propri bisogni reali.
Con l’occasione, ANCI Piemonte conferma, una volta di più, il proprio ruolo di raccordo tra le esigenze della cittadinanza e l’azione della PA locale. Un impegno sinergico volto ad affiancare gli amministratori locali per far sì che il nuovo piano dei trasporti sia realmente aderente alle necessità di un territorio in continua evoluzione.