La Regione Piemonte e Formez PA hanno siglato un importante accordo sull’utilizzo della transizione digitale e dell’Intelligenza artificiale nell’attuazione delle riforme e dell’innovazione amministrativa.

A firmare l’intesa, nella Sala Trasparenza del Grattacielo, l’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati, il presidente di Formez PA Giovanni Anastasi e il responsabile per la transizione digitale della Regione Giuliana Fenu.

Formez PA è l’organismo in house della Presidenza del Consiglio dei ministri che offre supporto agli enti associati e assiste le Pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l’omogeneità a livello territoriale, in linea con il Piano triennale per l’Informatica nella PA 2024-2026 e in conformità con le linee guida AgID per l’adozione dell’Intelligenza artificiale nella PA. La collaborazione con Formez PA, di cui la Regione Piemonte fa parte, permetterà di implementare soluzioni innovative come la digitalizzazione dei servizi al cittadino, la formazione del personale pubblico sulle nuove tecnologie, l’adozione di piattaforme digitali per la gestione amministrativa, la promozione della trasparenza e dell’accessibilità dei dati.

Alla sigla dell’accordo quadro hanno partecipato le associazioni di rappresentanza degli enti locali. Presente, per ANCI Piemonte, il direttore dell’associazione Marco Orlando. Soddisfatti il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino e il vicepresidente all’Innovazione, Michele Pianetta, che affermano: “Siamo lieti di sostenere il percorso avviato dalla Regione con Formez PA, che coinvolge in modo importante anche il CSI, attore per noi di grande rilievo. Crediamo che l’innovazione possa rappresentare una leva strategica di sviluppo per tutti i territori, con un’attenzione particolare alle realtà più piccole. Accogliamo quindi con favore questa iniziativa di raccordo promossa dalla Regione, e siamo disponibili a fare da ponte tra la Regione e le amministrazioni locali per favorire l’innovazione nei Comuni, valorizzando le competenze all’interno degli enti locali”.

