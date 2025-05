E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto interministeriale per il riparto del contributo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2025 per il trasporto scolastico alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il contributo è ripartito tra i Comuni sulla base dei criteri e delle modalità contenute nella nota metodologica recante “Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025”, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed attribuito a ciascun comune negli importi indicati dall’allegato “Utenti e risorse aggiuntive”.

I Comuni dovranno trasmettere in via telematica a Sogei la scheda di monitoraggio e rendicontazione entro il 31 maggio 2026.