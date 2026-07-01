Con riferimento al servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il

Il decreto (adottato di concerto con il MEF, il MIM, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità) prevede il riparto del contributo di 100 milioni di euro destinato ai Comuni per l’anno 2026 ed è corredato dell’elenco delle risorse e rispettivi utenti e della Nota metodologica, di cui all’art. 1, comma 496, lettera c) , della legge30 dicembre 2023, n. 213.