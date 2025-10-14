Si svolgerà mercoledì 15 ottobre alle ore 11.30 presso la sede di Anci nazionale, in via dei Prefetti 46 a Roma, la conferenza stampa di presentazione per il trentennale di Federsanità che sarà celebrato con una due giorni il 20 e 21 ottobre. Le due giornate offriranno uno spazio di confronto tra istituzioni, management sanitario, professionisti e amministratori locali, con l’obiettivo di tracciare nuove direzioni per una salute sempre più integrata ed equa.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il presidente di Federsanità Fabrizio d’Alba e Roberto Pella, vicepresidente Anci e delegato allo Sport, alle Politiche giovanili, alla Salute e alle Aree interne; con loro i due vicepresidenti vicari di Federsanità, Giovanni Iacono e Gennaro Sosto. A moderare la conferenza stampa sarà Luciano Fassari, direttore di Quotidiano Sanità.

