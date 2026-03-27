Anche quest’anno torna la Race for the Cure di Komen Italia, la più grande manifestazione dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno. L’Anci patrocina questa importante iniziativa che si aprirà dal 7 al 10 maggio 2026 a Roma, al Circo Massimo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La manifestazione prevede quattro giornate di iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà e culminerà il 10 maggio con la tradizionale corsa e passeggiata aperte alla partecipazione di cittadini, associazioni e istituzioni, con percorsi non competitivi e competitivi.

Quella di Roma sarà la prima tappa di un percorso che vedrà coinvolti per l’anno 2026 anche i Comuni di Bari, Bologna, Matera, Brescia, Napoli e Pescara. L’Anci invita tutti i Comuni a partecipare e a diffondere l’iniziativa attraverso i propri canali istituzionali promuovendo la partecipazione della comunità locale a questo significativo appuntamento di solidarietà, cui sarà possibile iscriversi individualmente o formando delle squadre con il nome del Comune di appartenenza.

Nelle giornate della manifestazione saranno offerti inoltre percorsi clinici di prevenzione gratuiti, la possibilità di partecipare ad eventi con testimonial d’eccezione del mondo dello sport e della cultura e momenti ludici per i più piccoli. Gli iscritti alla manifestazione riceveranno un kit con la maglia ufficiale della manifestazione, lo zainetto in cotone e il pettorale oltre all’accesso gratuito ai principali musei statali nel weekend della Race.

Tutti i materiali della Race for the Cure 2026 (#raceforthecure) e le modalità di partecipazione, sono disponibili A QUESTO LINK.