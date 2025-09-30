“Con la presentazione di questa iniziativa, vince la squadra cioè tutte le istituzioni rappresentate che si uniscono, attraverso coloro che portano avanti con forza e determinazione la loro azione verso l’obiettivo comune della prevenzione. Noi sindaci ci stiamo impegnando sempre più, attuando politiche fondamentali e promuovendo stili di vita e alimentazione sana per sensibilizzare i nostri giovani a partire dalla scuola”.

Lo ha detto Roberto Pella, vice presidente Anci con delega alla salute, intervenendo alla Camera alla presentazione della campagna di prevenzione Ottobre Rosa 2025, la campagna dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno, organizzato da Anci e LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con il patrocinio della Camera dei deputati. “Il tema della prevenzione è fondamentale. Come amministrazioni comunali siamo la parte più prossima ai cittadini e insieme a chi della prevenzione ha fatto la propria bandiera possiamo agire per incrementare la sensibilizzazione sul tema. Siamo pronti a collaborare al massimo per veicolare, con questa campagna, il messaggio a tutte le donne che magari seguono poco i mezzi di comunicazione, con iniziative sul territorio dei nostri Comuni”, ha aggiunto Pella accennando al protocollo di intesa tra Anci e LILT firmato lo scorso giugno. Il vice presidente Anci ha ricordato anche “le numerose attività realizzate dai Comuni per diffondere il più possibile la cultura dello Sport mettendo a disposizione palestre e luoghi per svolgere attività sportive, ma anche sul terreno della digitalizzazione e della transizione verde verso città più vivibili”.

“Oggi 160 donne avranno una diagnosi di cancro al seno e sappiamo che questa è una malattia sempre più curabile, più guaribile, dobbiamo far sì che nessuna donna possa ammalarsi di cancro, in particolare al seno, che è un organo particolare, non dobbiamo destabilizzare, né sotto l’aspetto fisico, né sotto l’aspetto psicologico, la donna, sapendo che questa malattia è addirittura prevedibile”. Così Francesco Schittulli, presidente della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, intervenuto alla presentazione di “Ottobre Rosa 2025”. “La prevenzione oggi è fondamentale, l’arma vincente contro il cancro” ha aggiunto “dobbiamo iniziare a parlare di prevenzione fin dall’età scolare. Con la prevenzione possiamo raggiungere la mortalità 0 del cancro al seno”.

Da parte sua il segretario generale di Anci Veronica Nicotra, ha evidenziato : “E’ importante fare gioco di squadra per la prevenzione e il contrasto del tumore al seno. I sindaci e i Comuni stanno facendo la propria parte attraverso politiche urbane che puntano a città più vivibili. Faccio un appello al ministero della Salute e alle Regioni: i Comuni devono essere una voce fondamentale nell’organizzazione del sistema sociosanitario e nell’integrazione sociosanitaria puntando i riflettori anche sui giovani. Abbiamo un’emergenza – ha concluso Nicotra – che si ribalterà sul sistema sanitario nazionale dovuto anche a nuove dipendenze come quella dell’alcol tra i giovanissimi. Per questo è necessario intervenire con azioni congiunte sui territori e nelle scuole coinvolgendo anche le famiglie”.

Elisabetta Gregoraci, showgirl Rai e Mediaset e Ambassador LILT, testimonial dell’evento: “Avendo avuto l’esperienza diretta di mia madre morta per un tumore al seno, sono convinta che la prevenzione sia importantissima. Mi auguro che le strutture sanitarie disponibili sul territorio siano uguali tanto al Sud che al Nord, e spero che le donne del Sud non abbiano paura di fare i controlli e gli screening, perché la prevenzione salva la vita”.

Alla presentazione è intervenuto anche Beppe Convertini, giornalista Rai e testimonial della campagna nazionale Lilt Nastro blu del prossimo novembre, che ha sottolineato il valore della prevenzione anche ricordando la sua vicenda personale con la perdita del padre e del nonno per un tumore