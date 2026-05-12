Pubblicato il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 167 del 21/01/2026 che definisce i nuovi criteri per l’integrazione della tutela degli animali (d’affezione e da reddito) nei sistemi di risposta alle emergenze.
Il testo definitivo recepisce diverse delle osservazioni tecniche presentate dall’ANCI per rendere gli adempimenti sostenibili per i Comuni. Tra le principali novità ottenute segnaliamo che:
- le colonne mobili regionali saranno dotate di moduli veterinari standardizzati, sollevando i singoli Comuni dall’onere di reperire tali risorse strategiche;
- il livello comunale garantirà il primo intervento in raccordo con le ASL mentre il coordinamento logistico e le risorse extra-comunali saranno demandati a Province e Regioni;
- le colonie saranno gestite con procedure specifiche per evitare eccessivi vincoli burocratici.
L’adozione di queste indicazioni operative richiede ai Comuni l’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile, il censimento preventivo delle strutture (allevamenti, rifugi ecc.) e l’individuazione di aree di accoglienza temporanea. Per i piccoli Comuni, si suggerisce la gestione in forma aggregata (Unioni di Comuni) per ottimizzare le risorse.
Vi invitiamo a diffondere la nota tecnica allegata e la relativa check-list di adeguamento a tutti i Comuni del tuo territorio per facilitare il recepimento delle nuove norme.