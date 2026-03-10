Nessun territorio è libero dalle mafie. Nel contrasto alla criminalità organizzata, la denuncia è l’unico strumento che consente alle vittime di affrancarsi dalla loro condizione. Questo il messaggio ribadito a più voci nel corso dell’incontro “Un Piemonte libero dalle mafie”, organizzato nell’auditorium dell’Università del Piemonte Orientale di Novara dalla Commissione legalità del Consiglio regionale del Piemonte.
All’evento, moderato dal presidente della Commissione Domenico Rossi, hanno partecipato il procuratore della Repubblica di Torino Giovanni Bombardieri e la procuratrice generale Lucia Musti. Ad aprire i lavori il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco di Novara, Alessandro Canelli. Testimonial d’eccezione il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti.
Presenti per ANCI Piemonte il vicepresidente vicario dell’associazione, Steven Giuseppe Palmieri e la presidente della Consulta Legalità e Beni Confiscati, Alessia Aragona.
L’ufficio stampa di ANCI Piemonte ha intervistato il procuratore della Repubblica di Torino, Giovanni Bombardieri e la procuratrice generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino, Lucia Musti.