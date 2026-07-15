L’appuntamento è per martedì 21 luglio dalle ore 10:30 alle 12. Ad aprire i lavori sarà il presidente AIS Ezio Ferrari. A seguire interverranno Debora Miccio, responsabile commerciale e marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), che parlerà delle opportunità di finanziamento agevolato offerte ai Comuni, Tommaso Brancati e Ugo Trimboli di Tesi Srl, che approfondiranno il tema dei contratti tramite società ESCo, presentando anche una case history.

Efficienza energetica, finanziamenti agevolati e modelli ESCo sono temi centrali per la sostenibilità economica degli impianti sportivi, in particolare per strutture altamente energivore come piscine, palazzetti e centri polifunzionali.

L’iniziativa è patrocinata da ANCI Piemonte, ANCI Lombardia, CONI Lombardia e CSI Lombardia. Al webinar parteciperà Nicholas Padalino, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega allo Sport.

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