Webinar Save 24 febbraio 2026

“L’Europa delle opportunità: i Fondi a gestione diretta”. Questo il titolo del webinar Anci che si svolgerà martedì’ 24 febbraio dalle 10 alle 13 e che servirà alla presentazione dei bandi CERV & EUI. Questo appuntamento fa parte di un ciclo di webinar in materia di finanziamenti europei, volto a promuovere la partecipazione delle amministrazioni locali ai programmi europei.

XIX Assemblea Piccoli Comuni

Si approfondiranno in particolare i fondi europei a gestione diretta, con il contributo dei Punti di contatto nazionali e le testimonianze dirette dei Comuni finanziati. Durante l’incontro verrà anche presentata la Rete dei Consiglieri locali dell’UE (EULC), nata nel 2025, che riunisce oltre 3.000 rappresentanti.

