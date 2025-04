Tre giorni di incontro e di confronto a Wroclaw, in Polonia, per l’URBACT City Festival 2025, l’appuntamento più importante sulle politiche urbane europee per esperti e amministratori locali, che ha trasformato la città polacca in un vivace laboratorio urbano a cielo aperto.

Più di 600 persone da tutta Europa (sindaci, tecnici comunali, esperti di sviluppo urbano e membri della società civile) si sono riunite dall’8 al 10 aprile all’insegna dell’innovazione, della condivisione e della cooperazione. Tra i partecipanti, ben 116 Comuni sono stati premiati con il label di “buona pratica” e saranno i potenziali leader dei futuri network. Tra i 10 Comuni italiani che hanno presentato le loro buone pratiche vi sono, per il Piemonte, le città di Alessandria e Borgomanero.

Il festival ha rappresentato non solo un momento di celebrazione dei risultati del programma URBACT ma anche un’occasione concreta per fare rete, scambiare buone pratiche e discutere strategie per affrontare insieme le sfide del cambiamento climatico, della coesione sociale, della mobilità sostenibile e della trasformazione digitale.

All’evento hanno preso parte l’assessora Vittoria Oneto, per il Comune di Alessandria e l’assessora Elisa Lucia Zanetta, per il Comune di Borgomanero.