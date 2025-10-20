L’Anci è ufficialmente parte civile nel processo per l’efferato omicidio di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore di Pollica – Acciaroli, assassinato il 5 settembre 2010. L’ordinanza di ammissione come parte civile rappresenta un segnale significativo per tutti gli amministratori locali.

“L’assassinio di Angelo Vassallo, esempio di integrità, profondo attaccamento al territorio e strenua difesa della legalità, è stato un dramma per tutto il Paese. Un colpo inferto non solo ai cittadini di Pollica, ma a tutti i sindaci che, con dedizione quotidiana, fatica e spesso rischi personali, si adoperano per il bene delle proprie comunità, specialmente nei momenti più critici. La forte richiesta di giustizia e di piena verità proviene da ogni angolo d’Italia,” ha sottolineato il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi.

“Proprio per accogliere l’appello unanime del Paese, l’Anci aveva scelto di chiedere la costituzione di parte civile. L’ordinanza di oggi che accoglie la nostra richiesta è un segnale importante. Attraverso la nostra presenza in aula, intendiamo ribadire la solidarietà di tutti i sindaci e delle loro popolazioni a un uomo coraggioso come Angelo Vassallo, che ha sacrificato la vita per la sua terra, e sostenere con forza l’imprescindibile necessità di verità e giustizia. Il ricordo di Angelo Vassallo – ha concluso il presidente dell’Anci – sarà un faro costante nei nostri cuori e nel nostro operato di ogni giorno”