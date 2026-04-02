Il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge in ‘materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni e società sportive’, condiviso da tutte le forze politiche e sostenuto dal Governo, che consentirà a Comuni e Città metropolitane un più ampio e efficace utilizzo delle palestre scolastiche, anche al di fuori dell’orario scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa. Un intervento che si inserisce nel quadro del nuovo dettato costituzionale che, all’articolo 33, riconosce il diritto allo sport come elemento fondamentale per la crescita della persona.

Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente Anci con delega allo sport Roberto Pella che dichiara “si tratta di un importante provvedimento che favorisce l’utilizzo delle palestre scolastiche anche oltre l’orario delle lezioni, prevedendo che Comuni e città metropolitane, soggetti proprietari degli immobili, possano concederne l’uso alle società e associazioni sportive del territorio a beneficio dell’intera comunità. Si rafforza il ruolo dello sport e il legame tra istituzioni scolastiche e comunità locali, promuovendo l’attività sportiva come strumento educativo e di coesione sociale”.

Positiva inoltre la possibilità, che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano proporre all’ente locale proprietario, progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi scolastici, e che laddove riconosciuto l’interesse pubblico del progetto, potrà portare alla stipula di una convezione con l’ente proprietario, per l’uso gratuito dell’impianto per un periodo proporzionale all’investimento.

“Una misura- conclude il vicepresidente Pella – che, alla luce della recente riforma costituzionale, assume un significato ancora più rilevante, contribuendo a rendere concreto il principio del diritto allo sport, soprattutto per i più giovani”.