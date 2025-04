I temi della contabilità, dei tributi e degli appalti pubblici sono stati al centro dell’incontro organizzato nella splendida cornice di Villa Piazzo a Pettinengo (BI), nell’ambito del progetto “Autonomia!”.

Relatore della giornata il dottor Daniele Lanza, dirigente economico finanziario della Provincia di Biella. A fare gli onori di casa il sindaco Giovanni Blumetti e il vicepresidente di ANCI Piemonte Emanuele Ramella Pralungo, presidente della provincia laniera.

L’incontro era il terzo appuntamento in presenza del progetto “Leader locali del futuro”, reso possibile grazie all’impegno della Provincia di Biella nel promuovere la formazione per amministratori e giovani, con l’obiettivo di offrire loro strumenti concreti per una partecipazione attiva e consapevole alla crescita del territorio. Il progetto ha come capofila la Provincia di Biella e come partner i Comuni di Biella, Candelo, Donato, Masserano, Mongrando, Netro, Pettinengo, Ronco Biellese, Sala Biellese, Valdengo, Verrone e le associazioni ANCI Piemonte, ANPCI, ALI Piemonte e UNCEM Piemonte.

“Leader locali del futuro” fa parte dell’iniziativa “Autonomia!” realizzata con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, Sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione Welfare della Regione Piemonte.