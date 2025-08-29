“Le notizie di questi giorni – dal gruppo Facebook al sito web dove foto di donne, mogli, compagne e anche rappresentanti politiche vengono diffuse e manipolate senza consenso – raccontano ancora una volta la realtà di una violenza inaccettabile. Non sono episodi isolati né fenomeni marginali, sono l’espressione di una cultura del non consenso che considera il corpo delle donne proprietà maschile, un oggetto di possesso che, nei suoi esiti più estremi, conduce fino al femminicidio”. Lo evidenzia Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia e delegata Anci alle Pari opportunità, che parla di “una radice culturale che legittima la condivisione di immagini private senza consenso o la manipolazione di foto con fini sessisti”.

La delegata ricorda come l’Associazione abbia “già chiesto di aumentare le azioni e le risorse sul fronte culturale, perché è solo con un profondo cambiamento delle coscienze, con l’educazione al rispetto e al consenso fin dalle scuole, che possiamo costruire una società davvero paritaria. Non bastano leggi più dure, l’inasprimento delle pene o qualche ora in più di educazione civica, bisogna investire stabilmente in una rivoluzione culturale”, ribadisce la sindaca di Perugia.

Ferdinandi sottolinea come “i nostri amministratori sono impegnati quotidianamente nei Comuni per contrastare ogni forma di violenza e promuovere una cultura del rispetto, promuovendo iniziative che favoriscano il rispetto dei generi e le pari opportunità. E proprio per rafforzare questo lavoro, Anci nazionale ha elaborato una campagna permanente contro la violenza di genere, che sarà attiva tutto l’anno, per tenere alta l’attenzione e ribadire con forza: il corpo delle donne non si tocca, mai”, conclude la delegata alle Pari opportunità.