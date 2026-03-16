Proseguono gli appuntamenti informativi sui temi del welfare con il webinar “PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – Bando nazionale per assunzioni di personale a tempo determinato negli Ambiti territoriali sociali: aggiornamento e prime indicazioni operative per le contrattualizzazioni” in programma il prossimo 13 marzo alle ore 11.00, organizzato da ANCI in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, dedicato al bando di concorso nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale da assumere con contratto a tempo pieno e determinato (36 mesi) presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS).

Nel corso del webinar sono stati forniti aggiornamenti in merito alla fase conclusiva dell’iter concorsuale e in particolare sul cronoprogramma, sulle procedure di convenzionamento e le prime indicazioni operative per la contrattualizzazione e l’immissione in ruolo del personale presso gli ATS a seguito della scelta delle sedi da parte dei vincitori della procedura selettiva per i profili di Funzionari Amministrativi, Funzionari Contabili, Funzionari psicologi e Funzionari Educatori.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027

E’ inoltre possibile rivedere i precedenti webinar dedicati alle Assunzioni negli ATS nella pagina Welfare del sito Anci.