Un webinar dal titolo “Manifestazione di interesse per il potenziamento del servizio sociale professionale in Comuni e ATS” è in programma lunedì 23 giugno dalle ore 11 alle ore 13.
Il webinar, organizzato da Anci in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è dedicato alla presentazione dell’Avviso Pubblico dell’8 maggio 2026 rivolto a Comuni e Ambiti Territoriali Sociali (ATS) finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse ad avvalersi del Concorso nazionale per il reclutamento del personale del servizio sociale professionale a livello territoriale.
L’incontro ha la finalità di illustrare la manifestazione di interesse e le modalità di partecipazione alla procedura finalizzata all’attivazione di un concorso su base nazionale per agevolare i territori nelle attività di reclutamento del personale, nonché di fornire chiarimenti agli Enti interessati.