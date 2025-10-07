Si ricorda ai Comuni che la procedura per il consolidamento delle liste dei beneficiari della Carta “Dedicata a te” 2025 si chiude alle ore 14.00 di mercoledì 9 ottobre.
In vista della scadenza, si invita a procedere tempestivamente con le verifiche e il consolidamento, prestando particolare attenzione ai controlli sulla residenza anagrafica, che vengono rielaborati alle ore 24.00 e resi disponibili il giorno successivo
Per supportare i Comuni, ANCI ha reso disponibili le slide e la registrazione del webinar del 18 settembre, con tutte le indicazioni operative e le FAQ pubblicate da INPS.