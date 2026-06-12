Per sostenere il processo di assunzione presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS), proseguono gli appuntamenti informativi sui temi del welfare, organizzati da ANCI in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Il prossimo webinar si terrà il 18 giugno alle ore 11 e sarà dedicato al bando di concorso nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale da assumere con contratto a tempo pieno e determinato (36 mesi) presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS).

Nel corso del webinar verranno illustrati il disciplinare di rendicontazione e il modello di contratto da utilizzare per l’assunzione del personale vincitore del concorso e verrà dato riscontro alle domande più frequenti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Per rivedere i precedenti webinar dedicati alle Assunzioni negli ATS occore, invece, consultare la pagina del Progetto POSSO, finalizzato a supportare e rafforzare la capacità operativa degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), contribuendo alla realizzazione e all’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Il progetto è promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e realizzato da ANCI.

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi A QUESTO LINK.