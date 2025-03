Il prossimo 10 aprile Torino ospiterà il workshop dal titolo “I processi ideativi e di costruzione di un Piano locale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura: i Comuni protagonisti delle reti territoriali”, organizzato nell’ambito del progetto InCaS per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.

Il workshop si terrà nella Sala Stemmi della Città Metropolitana in Corso Inghilterra 7, a partire dalle ore 9:15.

Per ragioni organizzative, il workshop sarà accessibile a un numero limitati di iscritti. Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 1º aprile e i partecipanti saranno ammessi secondo l’ordine cronologico di iscrizione.

Nel caso in cui il limite massimo di presenze venga superato, ANCI e Cittalia valuteranno l’organizzazione di un ulteriore workshop, da realizzarsi sul territorio regionale nelle settimane seguenti. Per qualsiasi altra informazione e per ogni tipo di assistenza per l’iscrizione scrivere a segreteria.incas@cittalia.it o chiamare lo 06.769.80.844/885/863.

