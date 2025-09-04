In occasione della Settimana Europea della Mobilità, la Regione Piemonte organizza un evento dedicato alle Politiche regionali di Mobility management, che si terrà il 16 settembre dalle ore 14:30 alle 17:30 nella Sala Trasparenza del Grattacielo di Piazza Piemonte 1, a Torino.

La Settimana Europea della Mobilità, in programma da 16 al 22 settembre, rappresenta la principale campagna di sensibilizzazione a livello europeo sul tema della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di promuovere un cambiamento nei comportamenti quotidiani.

La Regione è impegnata alla promozione del cambiamento culturale ed operativo attraverso il coinvolgendo attivo di istituzioni, imprese, scuole e comunità in un percorso condiviso.

L’evento “Verso una mobilità sostenibile”, è indirizzato ai mobility manager del settore pubblico e privato, delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che a tecnici e operatori.

L’obiettivo è quello di favorire, condividere ed adottate iniziative sostenibili in grado di contrastare gli impatti ambientali e sociali dovuti agli spostamenti motorizzati e per promuovere la salute pubblica e gli stili di vita sani sul territorio regionale.