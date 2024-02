Con un evento svoltosi nei giorni scorsi a Gaiola, si sono conclusi ufficialmente gli appuntamenti con i seminari territoriali realizzati nell’ambito dell’iniziativa “Regione 4.7 – Territori per L’Educazione alla Cittadinanza Globale”. Il progetto vede come capofila la Regione Piemonte ed è finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo sul “Bando AICS 2021” che stanzia contributi per iniziative di sensibilizzazione ed educazione sui temi della cittadinanza globale.

Obiettivo dei seminari territoriali è quello di promuovere la diffusione e integrazione dell’educazione alla cittadinanza globale nella programmazione e nelle strategie locali su territorio regionale, per contribuire a rafforzare e ampliare il concetto di cittadinanza come espressione della solidarietà internazionale. Il seminario di Gaiola è stato organizzato dal Comune e da ANCI Piemonte, con il supporto dall’Associazione Renken Onlus. Oltre ai rappresentati dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Bottero, hanno preso parte al seminario il presidente dell’Unione Montana Valle Stura, Loris Emanuel e l’on. Monica Ciaburro, segretario della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e sindaco del Comune di Argentera. Presenti inoltre i rappresentanti delle associazioni Assocanapa, Lipu Cuneo, Legambiente, Yepp e delle cooperative Emanuele e Proposta 80.

Il seminario si è articolato in due momenti distinti: una prima parte ha previsto presentazioni frontali del Progetto Regione 4.7, approfondimenti rispetto alla Strategia Italiana sull’Educazione alla cittadinanza globale e all’Agenda 2030 e presentazioni della attività presenti all’interno del Comune e nei territori limitrofi. Sono quindi intervenuti, portando le loro testimonianze: Davide Martini, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “G. Carducci” di Busca e l’assessore alla Cultura del Comune di Busca, Lucia Maria Angela Rosso; Sonia Barale dell’Associazione CONteSTO APS; Patrizia Venditti e Danilo Olivero dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virginio-Donadio” di Cuneo; don Fabrizio Della Bella, responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Cuneo per la Valle Stura; Anna Carducci, vice dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Lalla Romano” di Demonte; Walter Folco, consigliere comunale di Gaiola, referente della bassa valle per l’associazione Insieme Diamoci Una Mano; Nicolò Guerra, componente della Proloco.

La parte conclusiva è stata dedicata ai lavori di gruppo e al dibattito tra gli attori del territorio, con l’obiettivo di analizzare punti di forza e di debolezza delle azioni portate avanti in ambito Educazione alla Cittadinanza Globale e ragionare su opportunità e possibili sinergie future. A partire dai prossimi mesi saranno realizzate importante iniziative, in sinergia con l’Associazione Renken Onlus, volte all’implementazione delle politiche riguardanti l’Educazione alla Cittadinanza Globale.