Fondazione Sodalitas, con il patrocinio di ANCI e con il supporto di imprese leader impegnate nella sostenibilità, ha lanciato il bando per l’undicesima edizione di “Cresco Award Città Sostenibili”, l’iniziativa che valorizza l’impegno concreto degli enti locali italiani nello sviluppo sostenibile dei territori, in coerenza con gli obiettivi fissati dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il bando è rivolto a: Comuni, Città Metropolitane e Province, Unioni e Raggruppamenti di Comuni, Comunità Montane. Gli enti possono candidare progetti già realizzati, in fase di attuazione o in sviluppo avanzato, che promuovano la sostenibilità in ambito ambientale, sociale o economico. Tutti i progetti presentati saranno pubblicati nella Biblioteca MONDO CRESCO, una piattaforma digitale creata per condividere e diffondere le buone pratiche amministrative a livello nazionale.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Idea360 fino al 30 settembre 2026.

I progetti saranno valutati da commissioni di esperti indipendenti e da una Giuria composta da rappresentanti di ANCI, Assolombarda, Centro Interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Politecnico di Milano, SDA Bocconi, Università Bocconi e Università degli Studi di Milano. La Giuria sarà presieduta dalla Rettrice del Politecnico di Milano.