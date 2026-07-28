Al via una campagna di accreditamento con l’obiettivo di consentire ai Comuni piemontesi di avvalersi dei volontari del Servizio Civile Universale grazie alla rete SCANCI.
Inserire giovani volontari nelle strutture comunali (nei settori di Assistenza, Cultura, Biblioteche, Tutela Ambientale, Protezione Civile) rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i servizi comunali e favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità.
Il Comune non dovrà gestire autonomamente il complesso iter di accreditamento presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’accreditamento alla rete SCANCI sarà interamente a carico di ANCI Piemonte.
Si ricorda che l’accreditamento non vincola l’ente alla richiesta annuale di volontari: il Comune mantiene la totale libertà di valutare se e quando candidare propri progetti.
I costi si applicheranno esclusivamente nel momento in cui il Comune richiederà l’attivazione di volontari per uno specifico ciclo progettuale, con le seguenti opzioni:
- Quota A | Progettazione: € 300 + IVA per volontario;
- Quota B | Gestione, formazione e selezione: € 750 + IVA per volontario per i Comuni fino a 3.000 abitanti; € 950 + IVA per volontario per i Comuni con oltre 3.000 abitanti.
Per aderire alla rete SCANCI, il Comune non dovrà risultare accreditato al Servizio Civile Universale né avere progettazioni in corso con altri enti titolari di accreditamento. Sarà possibile accreditarsi fino al mese di settembre 2026, la progettazione per i Comuni accreditati prenderà il via nel periodo settembre-novembre 2026 mentre l’avvio dei volontari è previsto indicativamente per il 2028.
Per manifestare interesse è sufficiente inviare un’e-mail a accreditamento@scanci.it indicando i dati di un referente comunale (nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico, e-mail). La segreteria centrale di SCANCI contatterà direttamente il referente per accompagnare l’ente nelle varie fasi dell’accreditamento.