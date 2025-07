Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha bandito un concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – Triennio 2019-2021 e s.m.i – presso gli Ambiti Territoriali Sociali.

Nello specifico i posti banditi sono:

873 Funzionari amministrativi (codice A);

(codice A); 736 Funzionari contabili – economico finanziari/Funzionari esperti di rendicontazione (codice B);

(codice B); 979 Funzionari psicologi (codice C);

(codice C); 954 Funzionari educatori professionali socio pedagogici (di cui all’articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice D);

(di cui all’articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice D); 297 Pedagogisti(di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice E).

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, entro le ore 23.59 del 30 luglio 2025, attraverso il portale InPA a questo LINK .

La procedura concorsuale, gestita a livello nazionale con il supporto del Formez PA, prevede una prova scritta per ciascun profilo professionale con la previsione di singole graduatorie regionali.

Le prove si svolgeranno nel mese di settembre 2025 in sedi decentrate e i vincitori prenderanno servizio entro il 31 dicembre 2025.

L’avviso e tutti i relativi allegati sono disponibili alla PAGINA DEDICATA .

Il 9 luglio 2025, alle ore 11:00, è previsto un primo webinar informativo, organizzato da ANCI in collaborazione con il Ministero del lavoro, rivolto agli ATS per fornire indicazioni in termini di cronoprogramma e di procedure successive all’espletamento delle prove concorsuali. Con successiva comunicazione sarà fornito il link per il collegamento.