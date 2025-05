Siglato nella sede di ANCI il protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM–APS/ETS e l’ANCI con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i due enti per promuovere l’inclusione, la qualità di vita e i diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate in un quadro di crescita dei territori.

L’accordo rappresenta un importante passo avanti verso un modello di welfare territoriale più inclusivo, fondato sulla coprogrammazione e coprogettazione di interventi che rispondano concretamente ai bisogni delle comunità locali.

Valido per i prossimi tre anni, e ulteriormente rinnovabile, il protocollo parte dalle esperienze virtuose già maturate nelle città e nelle regioni ed apre la strada a una serie di iniziative congiunte che mirano alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e alla loro piena partecipazione alla vita sociale. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e giovanissimi, con azioni di sensibilizzazione nelle scuole per promuovere l’inclusione scolastica ed educativa degli studenti con disabilità e gravi patologie.

L’accordo prevede inoltre la possibilità di attivare progetti a supporto della salute, dello sport inclusivo, del benessere e dell’integrazione sociale, anche attraverso attività di advocacy per migliorare prassi e normative. Altro ambito chiave sarà la condivisione di dati e conoscenze, a fini di ricerca sociale e sanitaria per orientare meglio le politiche locali in risposta ai bisogni delle persone con disabilità.

“La sottoscrizione di questo accordo con ANCI rappresenta per noi un punto di svolta, lungo una strada tracciata da oltre cinquant’anni all’insegna della prossimità e vicinanza, ci rende da sempre parte attiva della rete dei servizi dei territori e fattore di coesione e sviluppo delle comunità in sui siamo presenti. Attraverso la coprogrammazione e la coprogettazione, intendiamo mettere insieme la comune esperienza e il profondo radicamento nei territori per tradurre in progetti concreti le necessità di chi convive quotidianamente con la sclerosi multipla”, dichiara Francesco Vacca, presidente nazionale di AISM. “Questo protocollo – continua – segna il potenziamento di una collaborazione strategica e partecipata, che farà leva sull’esperienza di ogni attore coinvolto per costruire un modello di welfare inclusivo e vicino alle esigenze di tutti, trasformando le sfide sociali in opportunità di crescita e condivisione”.

Soddisfazione anche da parte del vicepresidente dell’ANCI Roberto Pella: “A nome del presidente dell’ANCI Gaetano Manfredi, sono onorato di sottoscrivere questo protocollo convinto che la reciproca volontà di collaborare e il comune impegno contro le barriere sociali, la promozione della salute, la piena attuazione dei diritti si concretizzerà in azioni tangibili volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla patologia e sul suo impatto sulle condizioni di vita delle persone e sulla comunità”.

A partire da questa intesa, saranno valorizzate e declinate a livello locale campagne e iniziative nazionali già consolidate da AISM, come il laboratorio esperienziale “Senti come mi sento”, la mostra “PortrAIts”, la diffusione e sottoscrizione della Carta dei Diritti, la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, eventi sportivi inclusivi, iniziative di promozione e sostegno della salute e progetti territoriali di affermazione dei diritti, in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali. Saranno inoltre sviluppati percorsi di formazione per operatori e volontari, interventi di educazione digitale e iniziative rivolte ai giovani, coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, tra cui salute, uguaglianza, lavoro dignitoso e comunità sostenibili.

L’accordo tra AISM e ANCI si configura come un impegno congiunto per lo sviluppo di una società più equa e inclusiva, in cui nessuno sia lasciato indietro.