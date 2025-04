“Un progetto in linea con l’azione che da sempre Anci segue per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva sia nuova che messa a norma perché riteniamo importante la qualità degli impianti per tutte le persone che praticano sport agonistico e amatoriale”.

Commenta così il vicepresidente dell’Anci e delegato Anci allo Sport, Roberto Pella, commentando l’Avviso “Sport e Periferie 2025” diffuso oggi dal Dipartimento per lo Sport. La presentazione delle domande da parte dei Comuni potrà essere effettuata a partire dalle ore 12 del 5 maggio e fino alle ore 12 del 16 giugno, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

“Questo bando – aggiunge Pella – è un momento importante per lo sviluppo dello sport per tutti, che deve coinvolgere le nuove generazioni anche per la lotta alla sedentarietà”.