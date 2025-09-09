Il prossimo 12 settembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si svolgerà il webinar dedicato a fornire le indicazioni operative per la compilazione dei moduli SIOSS per il monitoraggio dei Leps 2024,“Monitoraggio LEPS 2024: istruzioni operative per la compilazione dei moduli SIOSS”.

Organizzato da Anci in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’incontro è dedicato agli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti nella compilazione dei nuovi moduli di approfondimento dei LEPS all’interno del sistema informativo SIOSS, come previsto dal DM n. 44/2025 e dalla Circolare MLPS n. 12/2025.

Durante il webinar verranno illustrate le modalità di compilazione dei nuovi moduli con particolare attenzione agli aspetti tecnici.

Programma

Saluti istituzionali

Annalisa D’Amato – Responsabile Area Welfare e Politiche Sociali, Attività produttive Commercio e Semplificazione amministrativa, Riforme istituzionali Anci

Romolo de Camillis – Direttore Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Modera

Samantha Palombo – Responsabile Dipartimento Welfare e Politiche sociali Anci

Interventi

Stefano Ricci, Elena Rendina, Renato Sampogna, Cristina Berliri – Dirigenti della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà.

A breve disponibile il link per l’iscrizione.