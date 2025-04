“Io pregherò per voi sindaci ma anche voi pregate per me, perché anche io sono sindaco di qualcosa”. Lo aveva detto Papa Francesco tre anni, fa incontrando i sindaci dell’ANCI in Vaticano.

Era il 5 febbraio 2022 e a quell’incontro aveva partecipato una nutrita rappresentanza di amministratori piemontesi, guidata dall’allora presidente regionale dell’ANCI Andrea Corsaro e dai sindaci di Novara, Cuneo e Biella. Con loro anche Roberto Pella, sindaco di Valdengo (BI) e vicepresidente di ANCI nazionale.

I sindaci avevano espresso parole di ringraziamento per l’attenzione e la vicinanza manifestate del Papa, un uomo capace di esortare i sindaci alla capacità di immaginare città migliori e alla necessità di ascoltare i bisognosi, nonostante la paura e le difficoltà della pandemia.

“Rimarrà nel cuore di tutti noi – commenta il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino. Papa Francesco è stato una straordinaria guida morale, in un periodo storico indubbiamente delicato sotto diversi aspetti. La comunità dei nostri sindaci piange la scomparsa di un grande uomo, che sentivamo particolarmente vicino anche per le sue origini piemontesi”.

L’intervento di Papa Francesco nel 2022 in Vaticano.