Con il sostegno del Parlamento europeo, la Commissione UE ha lanciato un’iniziativa speciale per responsabilizzare i piccoli comuni sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione assegnando 20 premi.

Nell’ambito del cosiddetto nuovo Bauhaus europeo – l’ambizioso progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità, accessibilità (anche sotto il profilo economico) e investimenti per contribuire alla realizzazione del Green Deal – è possibile offrire sostegno ai piccoli comuni che desiderano sviluppare progetti inclusivi, sostenibili e belli.

Destinatari sono i comuni ubicati in contesti rurali o con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed il primo passo per chi intenda candidarsi è verificare se il proprio comune rientri nella lista, disponibile al seguente link Annex_1_Eligible_applicants_small_municipalities.xlsx. In Italia sono oltre 7.000.

Le proposte debbono essere in linea con i valori del nuovo Bauhaus europeo (sostenibili, inclusive, belle) e con i principi di funzionamento (processo partecipativo, impegno multilivello, approccio transdisciplinare). Devono concentrarsi sull’ambiente costruito – come la costruzione, la ristrutturazione e l’adattamento di edifici e spazi pubblici – attraverso le lenti della circolarità, della neutralità del carbonio, della conservazione del patrimonio culturale, delle soluzioni abitative a prezzi accessibili e della rigenerazione degli spazi rurali o urbani.

I progetti ammissibili devono aver raggiunto un livello di maturità sufficiente e dimostrare un approccio partecipativo emergente. I richiedenti devono porre l’accento sulle misure già intraprese per attuare il progetto, ottenere il sostegno politico, coinvolgere attivamente i cittadini, gli utenti finali e le principali parti interessate. Possono essere candidati progetti già conclusi e progetti non ancora ultimati.

I 20 vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti da un elenco di 30 candidature classificate al primo posto.

I 20 vincitori riceveranno un premio in denaro di 30.000 euro. Oltre a un importo in denaro, ogni vincitore beneficerà di un pacchetto di comunicazione fornito dalla Commissione europea (ad esempio, promozione sui social media e sui siti web della Commissione europea, assistenza per la produzione di un breve video e supporto nella promozione dei progetti).

È possibile candidarsi sino al 14 febbraio 2025, esclusivamente tramite la piattaforma disponibile al link NEB Prizes 2025 | New European Bauhaus Prizes.”