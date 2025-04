Nei giorni scorsi si è insediata ufficialmente la Consulta Politiche istituzionali, Pianificazione strategica Riforme e autonomie di ANCI Piemonte.

La riunione di insediamento si è svolta online ed è stata coordinata da Sonia Cambursano, sindaca di Strambino (TO) e vicepresidente ANCI delegata per materia. “Tra i temi cruciali – ha sottolineato Cambursano – la Consulta dovrà occuparsi della riforma del Testo Unico, con osservazioni e proposte. Si tratta di una questione urgente e di grande interesse per il sistema dei Comuni, anche se rimandata ormai da troppo tempo. Allo stesso modo, la pianificazione strategica, di cui mi occupo anche per la Città metropolitana, è una tematica di grande rilievo per gli enti locali che, con il PNRR, hanno dimostrato di saper progettare e di saper lavorare insieme in modo strategico. Lavoreremo su questi ed altri temi e sono contenta che la nuova Consulta abbia eletto come presidente un’amministratrice con grande esperienza e capacità di visione”.

Presidente della I Consulta di ANCI Piemonte è la sindaca di Ciriè, Loredana Devietti, presidente di ATO 3 e già presidente dell’Unione dei Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese. Devietti seguirà personalmente le attività del nuovo organismo, coordinandosi con la vicepresidente Cambursano e con la struttura operativa dell’associazione.

“Ringrazio la vicepresidente Cambursano e gli amministratori che fanno parte della Consulta e che mi hanno dato la loro fiducia -ha dichiarato Devietti -. La Consulta che ho l’onore di presiedere si occupa di questioni importanti in un momento storico particolarmente delicato per gli enti locali. Lavoreremo a supporto dell’ANCI regionale coinvolgendo i sindaci e i territori. Il PNRR è stato un grande banco di prova per tutti noi e credo che le competenze acquisite grazie all’esperienza possano tornarci veramente utili per il futuro, sia per quanto riguarda il tema delle riforme sia in materia di pianificazione territoriale”.

Soddisfatto il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino: “Buon lavoro alla consulta che oggi si insedia ufficialmente. L’importanza di una visione strategica, ma soprattutto di un lavoro sinergico e di competenza, è la base per affrontare il tema delle riforme che interessano da anni le amministrazioni comunali e una pianificazione che sia davvero capace di coniugare risorse, crescita, sostenibilità e attrattività. Sono sicuro che ANCI Piemonte continuerà, anche in questo ambito, a sostenere i Comuni e i suoi rappresentanti, promuovendo buone pratiche”.