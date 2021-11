Dopo il ciclo di eventi dal titolo “E-procurement per gli enti locali: strumenti e novità”, ANCI Piemonte e la Città Metropolitana di Torino stanno per avviare una nuova serie di incontri con il supporto del Consip, società del MEF che opera che opera come centrale acquisti della PA italiana.

L’iniziativa prevede 13 webinar sul tema degli appalti e degli acquisti nella PA locale, alla luce delle ultime novità normative e in vista dell’attuazione del PNRR. Gli appuntamenti prenderanno il via nelle prossime settimane e occuperanno buona parte del 2022. Come sempre, la formazione sarà gratuita e sarà rivolta ad amministratori e dipendenti degli Enti locali piemontesi.

Per partecipare, occorre registrarsi ai singoli appuntamenti. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.

Le prime tre scadenze sono già stata calendarizzate: si tratta del 18 novembre, del 23 novembre e del 1° dicembre.

18 novembre 2021 | ore 9:00-12:30

“Gli appalti pubblici ed il PNRR: il quadro normativo”

PROGRAMMA

9.00 – INTRODUZIONE

Dott. Mario LUPO – Dirigente Direzione Sviluppo Economico – RUP PINQUA CmTO

9.15 – GLI APPALTI PUBBLICI E IL PNRR: IL QUADRO NORMATIVO

LA CONVENZIONE TIPO PER IL SUPPORTO AGLI EE.LL.

Donata Rancati – Dirigente Centrale Unica Appalti e Contratti Città Metropolitana di Torino

12.00 – CONCLUSIONI

Roberto Montà – Vice Sindaco metropolitano

23 novembre 2021 | ore 10:00-12:30

“MEPA, la trattativa diretta”

PROGRAMMA

10:00 – Silvia Baietto, Centrale Unica Appalti e Contratti Città Metropolitana di Torino

10:30 – Vania Rostagno, key account manager della Divisione Promozione e Gestione strumenti di acquisto di Consip

12:30 – Conclusione

1 dicembre 2021 | ore 10:00-12.30

“RDO al prezzo più basso”

PROGRAMMA

10:00 – Silvia Baietto, Centrale Unica Appalti e Contratti Città Metropolitana di Torino

10:30 – Vania Rostagno, key account manager della Divisione Promozione e Gestione strumenti di acquisto di Consip

12:30 – Conclusione

