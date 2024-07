È online il vademecum gratuito sulla gestione dei progetti di Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) realizzato in coprogettazione da ANCI Campania e dal Consorzio Matrix con l’obiettivo di semplificare la governance multilivello delle progettualità SAI. Il manuale si rivolge soprattutto ai circa 22mila operatori del mondo dell’accoglienza impegnati nei 2mila comuni italiani coinvolti al momento in progetti della Rete SAI.

Gestito dall’ANCI tramite il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo messo a disposizione dal Viminale, il progetto SAI (Servizio, Accoglienza e Integrazione) è un’iniziativa nazionale che opera con l’obiettivo di promuovere, attraverso la sinergia tra enti locali e realtà del terzo settore, attività di accoglienza, tutela, e integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.

Al 30 giugno 2024 erano 881 i progetti della Rete SAI in corso in Italia con la Campania che risulta essere, con i suoi 4018 posti attivabili, la seconda regione d’Italia per numero di operatori richiesti dopo la Sicilia. Un quadro, quindi, che porta al centro dell’attenzione l’importanza della formazione di cui il vademecum si pone come un prezioso strumento di aiuto per approfondire al meglio le buone pratiche in materia di accoglienza migranti e le azioni volte a migliorare le performance degli enti locali nella gestione dei progetti SAI.

SCARICA IL VADEMECUM