Si è riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia del PNRR sulla quinta relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle linee guida delle cabine di coordinamento istituite nelle Prefetture. Dalla relazione emergono risultati significativi nell’attuazione del Piano, che vede l’attivazione di gare per 122 miliardi di euro.

“Sono dati in linea con quanto ANCI ha sempre evidenziato rispetto agli investimenti in gestione a Comuni e Città Metropolitane – dichiara il presidente ANCI facente funzioni e sindaco di Valdengo (BI), Roberto Pella – tutti i traguardi previsti dal Piano e di competenza dei Comuni sono stati centrati. A confermare queste dinamiche sono i dati sugli investimenti (non solo PNRR) dei Comuni riportati a Missione Italia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui nel primo semestre del 2024 i Comuni hanno speso 8,6 miliardi di euro, con un incremento del 31,4% rispetto all’anno precedente.

“Sono molto utili le cabine di coordinamento attivate nelle prefetture su impulso del Presidente del Consiglio Meloni – prosegue Pella – e in particolare nei territori dove più numerosi sono i piccoli Comuni. Auspichiamo quindi che questo strumento possa contribuire a velocizzare i flussi finanziari, a partire dalla verifica dei rendiconti e dai relativi pagamenti ai Comuni. Apprezziamo la disponibilità del Ministro Fitto ad accogliere diverse proposte avanzate da ANCI, e confidiamo nella proficua prosecuzione di questo percorso”, conclude Pella.