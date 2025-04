Nella sede di ANCI Piemonte, in corso Inghilterra 7 a Torino, si è insediata ufficialmente la XXI Consulta di ANCI Piemonte, dedicata a “Legalità e beni confiscati”.

La prima riunione operativa del nuovo organismo si è svolta venerdì 28 marzo negli uffici dell’associazione ed è stata coordinata dal vicepresidente delegato per materia, Steven Giuseppe Palmieri, sindaco di Alpignano. “È stato un incontro molto proficuo che ci ha consentito di conoscerci meglio. Tanti gli amministratori che hanno aderito alla Consulta fin dallo scorso 14 febbraio, in occasione del grande evento di presentazione delle attività di ANCI Piemonte, svoltosi nell’auditorium della Città metropolitana di Torino. A tutti i membri della nuova Consulta di ANCI Piemonte auguro buon lavoro”.

Durante la riunione, la Consulta ha eletto presidente Alessia Aragona, assessora del Comune di Rivalta (TO), di professione avvocato. Sarà lei a seguire direttamente le attività del nuovo organismo, coordinandosi con il vicepresidente Palmieri e con la struttura dell’ANCI Piemonte.

“Sono molto contenta di assumere questo ruolo e questa responsabilità – ha dichiarato Aragona -. La consulta è aperta a tutti gli amministratori che desiderano impegnarsi con noi per dotare i nostri enti e il nostro lavoro, in qualità di amministratori pubblici, di nuovi strumenti per prevenire e combattere situazioni di illegalità. Vogliamo, inoltre, lavorare insieme all’educazione e alla diffusione di una cultura della legalità tra i cittadini”.

Soddisfatto il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino: “Buon lavoro alla nuova Consulta. Garantiremo, come ANCI Piemonte, una maggiore e sempre più presente collaborazione con le forze dell’ordine per protocolli mirati ad azioni sinergiche per la prevenzione di ogni tipo di fenomeno”.