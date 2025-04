Prima riunione operativa per la XII Consulta di ANCI Piemonte, dedicata a “Politiche del welfare e sanità, edilizia sociale, Immigrazione ed accoglienza”.

L’evento di insediamento si è svolto lo scorso 28 marzo nel palazzo della Città Metropolitana di Torino, dove ha sede l’ANCI Piemonte, in Corso Inghilterra 7. A coordinare l’incontro il vicepresidente delegato per materia, Vincenzo Andrea Camarda, che afferma: “La XII Consulta si occupa di tematiche quanto mai centrali. Il nostro obiettivo è quello di dare supporto e risposte concrete ai tanti amministratori piemontesi che quotidianamente rappresentano all’ANCI i propri problemi e le proprie istanze. Il lavoro della consulta ci permetterà di acquisire maggiore consapevolezza delle necessità che emergono dai territori”.

Nel corso dell’incontro, la Consulta ha eletto presidente Angelo Barbaglia, sindaco di Cureggio (NO) e direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali (CISS) del Cusio. Sarà lui a convocare le prossime riunioni del nuovo organismo e a seguirne direttamente le attività, in stretto coordinamento con il vicepresidente Camarda e con l’ANCI Piemonte.

“Metterò la mia esperienza come amministratore e come tecnico al servizio della Consulta – dice Barbaglia -. Spero che i sindaci vogliano cogliere quest’occasione per affrontare e approfondire insieme temi importanti per le nostre comunità. L’ambito sociale richiede una grande attenzione e sforzi congiunti”.

Esprime soddisfazione il presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino: “Buon lavoro al vicepresidente Camarda e al presidente della Consulta Barbaglia. Affronteranno tematiche importanti che continueremo a portare avanti come ANCI Piemonte per garantire pari opportunità e diminuire le disuguaglianze, senza dimenticare l’impegno e la responsabilità dei Comuni nel gestire le numerose situazioni di difficoltà”.