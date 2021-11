Pubblichiamo la lettera ai sindaci del presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, sulle iniziative nei Comuni per il 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

– – – – – – – – –

Cara Collega, Caro Collega,

come certamente saprai il 25 novembre ricorre la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” voluta dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’ANCI, accogliendo l’invito dell’ONU, si è posta l’obiettivo, da diversi anni, di promuovere a livello comunale esperienze e iniziative finalizzate al contrasto di ogni fenomeno di violenza di genere e a favorire un profondo cambiamento culturale, senza il quale tale violenza non si potrà arrestare.

A tal fine, l’ANCI ha coordinato e promosso su iniziativa del Sindaco di Milano, Beppe Sala, l’elaborazione del “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere”, frutto di un’ampia collaborazione tra amministrazioni locali, al quale ad oggi hanno aderito oltre 140 Comuni.

L’impegno su questo fronte non potrà che aumentare nei prossimi anni, in considerazione della forte spinta propulsiva rappresentata dal PNRR, che ha riconosciuto le pari opportunità di genere, generazionali e territoriali come priorità trasversali alle 6 missioni di cui si compone. Ti invito dunque, qualora non l’avessi già fatto, a prendere visione del Patto a questo link e ad aderire, dandocene comunicazione all’indirizzo pariopportunita@anci.it.

Inoltre, come ogni anno, l’Associazione intende dare ampia visibilità e

diffusione alle iniziative e agli eventi promossi dai Comuni e dai Centri antiviolenza (CAV) in vista del 25 novembre. Ti chiedo pertanto di segnalarci tutte le manifestazioni che il Tuo Comune ha promosso o intende promuovere in tal senso, compilando questo format online.

Confidando in un Tuo positivo riscontro, colgo l’occasione per esprimerti tutta la mia gratitudine per il lavoro svolto finora e per inviarti i miei più sinceri saluti.