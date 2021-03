Il ministeri dell’Interno e dell’Istruzione hanno approvato, con decreto del 22 marzo 2021, l’Avviso pubblico che assegna i primi 700 milioni per la costruzione, la messa in sicurezza e la riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia (Legge 160/2019 c. 59).

La candidatura può essere presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 24 marzo 2021 e fino alle ore 15.00 del giorno 21 maggio 2021, utilizzando esclusivamente la piattaforma del Ministero dell’istruzione al link https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/asili-nido-e-centri-polifunzionali.shtml.

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare i numeri 06/5849.2778-3382 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica dgefid.segreteria@istruzione.it.